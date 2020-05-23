شاهد.. أمطار وبرد سودة عسير في أخر أيام رمضان

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الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى): شهدت سودة عسير، اليوم السبت، الموافق 30 من شهر رمضان الكريم، هطول أمطار غزيرة. شهدت سودة عسير، اليوم السبت، الموافق 30 من شهر رمضان الكريم، هطول أمطار غزيرة. ووثق أحد سكان المنطقة لحظة تساقط الأمطار مصحوبة بالكثير من البرد على جبال سودة عسير قبل يومًا من عيد الفطر المبارك.

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