هطول أمطار على محافظة الكامل

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): أفاد المركز الوطني للعمليات الامنية بهطول أمطار متوسطة إلى شبه غزيرة على أجزاء متفرقة من محافظة الكامل. أفاد المركز الوطني للعمليات الامنية بهطول أمطار متوسطة إلى شبه غزيرة على أجزاء متفرقة من محافظة الكامل. ودعا المركز، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر، إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

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