شكرا لمتابعة خبر عن رئاسة شؤون الحرمين توضح كيفية أداء صلاة العيد في المنزل والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):أوضحت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين كيفية أداء صلاة العيد في المنزل.
وذكرت أن وقت صلاة العيد يبدأ من بعد شروق الشمس بربع ساعة حتى قبيل زوالها، مشددة على أن يحرص المسلم على ارتداء أفضل وأحسن الثياب قبل التوجه إلى الصلاة.
وأضافت أن الخطوة التالية تكون بأكل تمرات وترًا اقتداءًا بسنة النبي صلي الله عليه وسلم قبل التوجه للصلاة، بعدها يتم الجلوس في المصلى والتكبير حتى دخول وقت الصلاة.
وأشارت إلى أن بعد ذلك يقوم المسلم بصلاة العيد ركعتين بنفس الطريقة المعهودة الواردة عن النبي صلي الله عليه وسلم أما جماعة مع أهل البيت أو منتفردًا، مضيفة أنه لا توجد خطبة للعيد اذا صلي المسلم في المنزل.
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