شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. متحدث الصحة: أسورة "تطمن" تنبه المشتبه في إصابته عند خروجه من العزل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف متحدث الصحة محمد العبدالعالي، اليوم السبت، عن مميزات أسورة تطمن الذكية.

وقال "العبدالعالي" في تصريحات تلفزيونية، إن هذه الأسورة تساعد المشتبه في إصابته على أن يلتزم بإجراءات العزل سواء في منزله أو في حجر صحي.

ولفت إلى أن الأسورة الذكية تنبه الشخص المشتبه بإصابته بفيروس كورونا في حال خروجه من مكان العزل.