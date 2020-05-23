شكرا لمتابعة خبر عن وزير الخارجية يؤكد قرب عودة سفير المملكة إلى العراق لمزاولة عمله والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان عن قرب عودة سفير المملكة لدى العراق لمزاولة عمله.

وأكد، خلال لقائه مع رئيس الوزراء العراقي ووزير المالية بالوكالة على عبدالله الأميرعلاوي، أن عودة السفير ستكون في أقرب وقت ممكن.

ولفت إلى أن هناك توجيهات صدرت من القيادة الرشيدة بعودة سفير المملكة إلى العراق.