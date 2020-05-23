ارتفاع عدد إصابات كورونا في السعودية إلى أكثر من 70 ألفا

ارتفعت أعداد الوفيات والاصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في المملكة العربية السعودية اليوم السبت، ليصبح إجمالي الحالات في البلاد أكثر من 70 ألف حالة بين وفاة واصابة.

وأعلنت السلطات الصحية السعودية عن تسجيل 15 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد خلال آخر 24 ساعة (مقابل 13 وفاة أمس)، ما يمثل ارتفاعا في حصيلة ضحايا الوباء في المملكة.

وأكدت وزارة الصحة اليوم السبت في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي الفيروس التاجي، أن حصيلة الوفيات جراء الوباء في البلاد بلغت 379.

Advertisements

وسجلت الوزارة خلال اليوم الأخير 2442 إصابة جديدة بالفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" (مقابل 2642 إصابة أمس) ليصبح إجمالي عدد الإصابات التي تم رصدها في المملكة منذ بداية الجائحة 70161.

وارتفع عدد المتعافين من كورونا في السعودية خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 2233 حالة شفاء جديدة ووصل إلى 41236 شخصا.

يشار إلى أن المملكة العربية السعودية تعتبر من أكثر الدول العربية تأثرا وتضررا بفيروس كورونا، حيث أعلنت المملكة أمس عن فرض حظر التجول بشكل كامل في إطار مكافحة فيروس كورونا.