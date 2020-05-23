موعد صلاة العيد 2020 في الرياض – عيد الفطر 1441

أعلن مركز الفلك الدولي يوم أمس الجمعة أن أول أيام عيد الفطر 2020 بالمملكة العربية السعودية، يوم الأحد الرابع والعشرين من شهر مايو/آيار الجاري، بعد تعذر رؤية هلال شهر شوال، وذلك يكون شهر رمضان المبارك سيُكمل ثلاثين يوما.

وتنشر لكم وكالة سوا الاخبارية اليوم موعد صلاة عيد الفطر في كافة أنحاء المملكة، حيث جاءت المواعيد الصلاة في تمام الساعة الخامسة وعشرون صباحا بتوقيت العاصمة الرياض، في مدينة جدة في تمام الساعة 6:10 دقيقة صباحا والعاصمة السعودية الرياض في تمام 6:15 دقيقة صباحا أما بالنسبة الى الدمام في تمام الساعة 6:48 صباحا.

وفي وقت سابق، دعت المحكمة العليا السعودية إلى تحري رؤية هلال شهر شوال تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الجمعة التاسع والعشرين من شهر رمضان لهذا العام 1441 هـ، مساء يوم الجمعة القادم الموافق 29 رمضان الجاري.

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وترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها،أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة .

وتأمل المحكمة ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان الُمشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة فيه لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع المتعدي لعموم المسلمين .

وينتظر مليار ونصف المليار من المسلمين حول العالم عيد الفطر السعيد 2020،الذي تزداد فيه مشاعر الالفة والرحمة بين جميع المسلمين، حيث استقبل المسلمون شهر رمضان المبارك يوم الجمعة 24 نيسان الجاري وعدته 30 يوما.