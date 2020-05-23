وفاة قائد مركبة سقطت من أعلى جسر طريق الملك فيصل بمكة

باشرت عدد من فرق الدفاع المدني والمرور بالعاصمة المقدسة، حادثًا مروريًّا مروعًا وقع ظهر اليوم السبت، بين مشعر مزدلفة ومشعر منى باتجاه العوالي.

حيث سقطت سيارة نوع «تورس» بيضاء اللون، من أعلى جسر طريق الملك فيصل الفاصل بين مزدلفة ومشعر منى، وتم نقل قائد المركبة إلى المستشفى من أجل إسعافه لكنه توفي في وقت لاحق.

وكانت غرفة العمليات الأمنية الموحدة بمنطقة مكة المكرمة (911) تلقت بلاغا عن سقوط سيارة من جسر الملك فيصل بين مشعر مزدلفة ومشعر منى، فتوجهت عدد من فرق الدفاع المدني والمرور بالعاصمة المقدسة لمباشرة الحادث.

وتم نقل قائد المركبة عبر أحد سيارات إسعاف جمعية الهلال الأحمر السعودي، إلى طوارئ مستشفى النور التخصصي لإسعافه إثر الحادث الذي تعرض له، وكشفت المصادر أنه توفي.

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وتولى مرور العاصمة المقدسة قسم الحوادث ملف الحالة لمعرفة وتحديد سبب الحادث، والعمل على نقل السيارة من تحت الجسر.

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