"إنفوجراف".. "شؤون الحرمين" توضح كيفية صلاة عيد الفطر في المنزل

أوضحت رئاسة شؤون الحرمين، اليوم السبت، كيفية صلاة عيد الفطر في المنزل، في ظل انتشار فيروس "كورونا المستجد".

وعبر حسابها الرسمي على "تويتر" نشرت الرئاسة "إنفوجرافًا" لتوضيح كيفية أداء صلاة العيد في المنزل، لافتة إلى أن وقت الصلاة يبدأ من بعد شروق الشمس بربع ساعة حتى قبيل زوالها.

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وأكدت الرئاسة على الغسل والتطيب، قائلة: البس أحسن ثيابك، مع أكل ثمرات وترًا، إقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، قبل التوجه إلى مصلاك.

وبعد ذلك يتم الجلوس في المصلى والتكبير حتى دخول وقت الصلاة، فيما أشارت الرئاسة إلى أن صلاة العيد ركعتين، بنفس الصفة المعهودة الواردة عن النبي، إما جماعة مع أهل بيتك أو منفردًا، مؤكدة أنه إذا انتهيت من صلاتك فليس هناك خطبة للعيد لمن صلاها منفردًا.

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