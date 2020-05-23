أخبار السعودية اليوم.. إقامة صلاة العيد بالحرمين وفقًا للأعداد والضوابط المتبعة.. ورياح نشطة على الباحة ونجران

ترصد «صحيفة عاجل» في نشرة أخبار السعودية ليوم الجمعة 23مايو 2020م أبرز الأخبار في المملكة، منها إقامة صلاة العيد بالمسجدين الشريفين وفقًا للأعداد والضوابط الصحية المتبعة وتنبيهات بأمطار ورياح نشطة على منطقتي الباحة ونجران، وأكثر من مليون شخص اطمأنوا على صحتهم عبر اختبار كورونا.

تنبيهات بأمطار ورياح نشطة على منطقتي الباحة ونجران

وجَّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم السبت، تنبيهًا بهطول أمطار وشبه انعدام في الرؤية على منطقتي الباحة ونجران خلال الساعات القادمة.

الدكتور النمر: تطبيقات الساعات الذكية في قياس الضغط «غير دقيقة»

قال استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور «خالد النمر»، إنّ تطبيقات الساعات الذكية غير دقيقة لقياس الضغط أو نبضات القلب، مطالبًا المرضى بعدم الاعتماد عليها.

مدني القريات ينقذ طفلًا سقط بين خزان خرساني وسور

تمكّن الدفاع المدني بالقريات في منطقة الجوف، من إنقاذ طفل، سقط بين خزان خرساني وسور.

السديس: إقامة صلاة العيد بالمسجدين الشريفين وفقًا للأعداد والضوابط الصحية المتبعة

أعلن الرئيس العامّ لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور «عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس»، عن صدور الموافقة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك «سلمان بن عبدالعزيز آل سعود» حفظه الله، على إقامة صلاة عيد الفطر في الحرمين الشريفين، وفقًا للأعداد والضوابط المتبعة في الصلوات الأخرى، والاحترازات الصحية اللازمة.

«أبو الأيتام» يروي قصة إنقاذه طفلة أسلم بسببها 200 شخص

روى علي الغامدي المشهور بلقب أبو الأيتام، قصة إنقاذه طفلةً بإحدى الدول الإفريقية، والتي بسببها أسلم 200 شخص من أهل قريتها.

الصحة: أكثر من مليون شخص اطمأنوا على صحتهم عبر اختبار كورونا

أعلنت وزارة الصحة، أنَّ أكثر من مليون شخص اطمأنوا على صحتهم عبر «اختبار كورونا» من خلال تطبيق (موعد).

هيئة الأرصاد: أمطار رعدية على 11 منطقة.. السبت

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لليوم السبت، هطولًا لأمطار رعدية تصحب برياح نشطة على 11 منطقة.

ضبط وافد حوّل سكنه الخاص لصالون حلاقة جنوب مكة

ضبطت الإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلة في بلدية جنوب مكة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، وافدًا يقوم بأعمال الحلاقة في سكنة الخاص؛ مخالفًا بذلك الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

«عاجل» ترصد عودة منع التجول الشامل بشوارع الرياض

رصدت «عاجل»، خلال جولة لها بمدينة الرياض، أول يوم لعودة منع التجول الشامل في العاصمة، ابتداءً من مساء أمس 29 رمضان.

أمانة جدة تفرج عن أراضٍ موقوفة في أبرق الرغامة

أعلنت أمانة محافظة جدة الإفراج، الأراضي الموقوفة في مخطط 128/ج/س الواقع في أبرق الرغامة.

وزير البيئة والمياه يوجه بعودة بعض الموظفين لمكاتبهم بعد العيد في «أضيق الحدود»

وجّه وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، وفقًا للقرار السامي رقم 52623 بمنح صلاحية استثناء الموظفين، الذين تتطلب المصلحة حضورهم لمقرات العمل؛ بعودة بعض الموظفين في الوزارة، على أن يكون ذلك في أضيق الحدود.

الإطاحة بتشكيل عصابي امتهن سرقة عملاء البنوك بالأسلحة البيضاء في الرياض

نجحت شرطة منطقة الرياض في الإطاحة بتشكيلٍ عصابي مكون من أربعة أشخاص (إثيوبيي الجنسية)، امتهنوا سرقة عملاء البنوك والاستيلاء على ما بحوزتهم من أموال.

مصادرة وإتلاف أكثر من 2 طن مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمكة

واصلت الإدارة العامة لشؤون البلديات -ممثلة في بلدية المسفلة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة- الحملة الميدانية لمكافحة الظواهر السلبية في الأحياء العشوائية، ضمن نطاق البلدية؛ حيث تم مصادرة أكثر من 2 طن مواد غذائية من الباعة الجائلين؛ بهدف منع البيع المخالف والحفاظ على الصحة العامة.

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