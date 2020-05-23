بـ8226 حالة.. الرياض تتصدر حالات التعافي بكورونا ومكة ثانيًا بـ8041

شفاء 41236 شخصًا منذ بداية الجائحة..
تصدرت مدينة الرياض قائمة المدن السعودية في حالات التعافي، مسجلة شفاء 8226 حالة منذ بداية الأزمة، من أصل 41236 حالة شفاء في المملكة.
وجاءت مكة المكرمة في المرتبة التالية بـ 8041 حالة تعافٍ – وفقًا لموقع إحصائيات كورونا التابع لوزارة الصحة- ثم جدة بـ 6550 حالة والمدينة المنورة 6217 والدمام 2574 والهفوف 2225 والجبيل1684.
وإلى ذلك كشفت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 2442 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 70161، في حين بلغت حالات التعافي اليوم 2233، ما يرفع الإجمالي إلى 41236، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 379 حالة، بعد تسجيل 15 حالة.
فيما كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم السبت، عن مناطق وهويات الوفيات الجديدة بفيروس كورونا والبالغ عددها 15 وفاة جديدة.
وأوضح متحدث وزارة الصحة، خلال الإيجاز الصحفي اليومي الخاص بمتابعة مستجدات كورونا في المملكة، أن الحالات الـ 15 من بينهم 3 سعوديين والبقية لجنسيات أخرى متعددة.
وتراوحت أعمار الوفيات بين 32 و84 عامًا وسجلت الحالات في مكة والدمام وبيشة وجدة والرياض.
شاهد ترتيب باقي المدن في حالات التعافي من كورونا.
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وزارة الصحة: تسجيل 2442 إصابة جديدة بكورونا.. وإجمالي الوفيات 379
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