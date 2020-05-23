وزارة الصحة: تسجيل 2442 إصابة جديدة بكورونا.. وإجمالي الوفيات 379

كشفت وزارة الصحة، اليوم السبت عن تسجيل 2442 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 70161، في حين بلغت حالات التعافي اليوم 2233، ما يرفع الإجمالي إلى 41236.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 379 حالة، بعد تسجيل 15 حالة.