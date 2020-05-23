بالفيديو.. «الصحة» تعلن مناطق وهويات «وفيات كورونا» الجديدة في المملكة

كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم السبت، عن مناطق وهويات الوفيات الجديدة بفيروس كورونا والبالغ عددها 15 وفاة جديدة.

وأوضح متحدث وزارة الصحة، خلال الإيجاز الصحفي اليومي الخاص بمتابعة مستجدات كورونا في المملكة، أن الحالات الـ 15 من بينهم 3 سعوديين والبقية لجنسيات أخرى متعددة.

وتراوحت أعمار الوفيات بين 32 و84 عامًا، وسجلت الحالات في مكة والدمام وبيشة وجدة والرياض.

وإلى ذلك كشفت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 2442 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 70161، في حين بلغت حالات التعافي اليوم 2233، ما يرفع الإجمالي إلى 41236، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 379 حالة، بعد تسجيل 15 حالة.

فيما تصدرت مدينة الرياض قائمة مدن المملكة الأكثر تسجيلًا للإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد -19 بـ794 حالة، من أصل 2442 حالة، وفقًا لوزارة الصحة.

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وجاءت مدينة مكة المكرمة في المرتبة التالية بـ466 حالة، ثم جدة 444 حالة، والمدينة المنورة 273 حالة، والدمام 79 حالة، والجبيل 77 حالة، وحائل 45 حالة، والطائف 31 حالة، والهفوف 28 حالة، والظهران 23 حالة، والقطيف 22 حالة، الخبر وبريدة 21 حالة لكل منها.

وسجلت ينبع 20 حالة، وخليص 15 حالة، وتبوك 9حالات وبيش 8 حالات، النعيرية والخرج 5 حالات لكل منها، وحوطة بني تميم ووادي الدواسر 4 حالات لكل منها، والجفر وأبها وخميس مشيط 3 حالات لكل منها.

بينما تم تسجيل 2 حالة في كل من: العيون ورأس تنورة وسلوى والبطحاء وسبت العلاية والباحة والمزاحمية والسلسل.

وجرى تسجيل حالة واحدة فقط في كل من: محايل عسير وصفوى وعنيزة والرس وعقلة الصقور والأسياح وبيشة والبشائر والهدا وأم الدوم وظلم والليث وبلجرشي وحقل والطوال وصامطة وحفر الباطن وشرورة والدلم وليلى والحريق.

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