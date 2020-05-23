تعرف على الأنشطة المستثناه خلال عيد الفطر ومواعيد عملها

أوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية الأنشطة المستثناه من الحظر الكلي خلال إجازة عيد الفطر في الفترة من 30-9 حتى 4-10- 1441هـ.

وأكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية -عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»- أن استمرار السماح للأنشطة التجارية المستثناة من الإغلاق يكون وفق الاشتراطات المعلن عنها سابقًا، أثناء فترة الحظر الكلي خلال أيام عيد الفطر.

ووفقًا لوزارة الشؤون البلدية والقروية فإن الأنشطة التجارية المستثناه خلال عيد الفطر منها البقالات والتموينات والأسواق المركزية ومحطات الوقود ويستمر عملها 24 ساعة.

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وأضافت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن من ضمن الأنشطة المستثناه خلال عيد الفطر محلات الدجاج والخضار واللحوم وأسواق النفع والخضار والماشية والصيانة المنزلية والمستودعات ومحلات الغاز ومراكز الخدمة داخل المحطات، ويستمر عملها من السادسة صباحًا حتى الثالثة مساءً.

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