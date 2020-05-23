السيطرة على الواقعة دون إصابات

تمكَّنت فرق «الدفاع المدني» بجازان، اليوم السبت، من إخماد حريق اندلع داخل شقة بحي المطار. وعبر حسابه الرسمي على «تويتر»، قال «الدفاع المدني»: «إخماد حريق بجازان اندلع في مجلس بشقة بحي المطار، بسبب تماس في توصيلة كهربائية». Advertisements وأكد أن عمليات الإطفاء والسيطرة على الحريق تمت دون إصابات. اقرأ أيضًا: بالصور.. حريق يُجلي 48 شخصًا في حي «أحد» الدمام

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كانت هذه تفاصيل خبر إخماد حريق بحي المطار في جازان.. سببته توصيلة كهرباء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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