متحدث الصحة: نسبة الذكور من الإصابات الجديدة بكورونا  79% والإناث 21%

قال متحدث وزارة الصحة «محمد العبدالعالي»، إنَّ المملكة سجَّلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 2442 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، موضحًا أنَّ نسبة الإناث بلغت 21% والذكور79%.

وأضاف أنَّه تم تسجيل نسبة 10% من الإصابات الجديدة بين الأطفال و4% بين كبار السن (أكبر من 65 عامًا) و86% بين البالغين.

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ولفت إلى أنَّ نسبة المواطنين بلغت 35% و65% من جنسيات أخرى متعددة.

واليوم كشفت وزارة الصحة عن ارتفاع الإصابات في المملكة إلى 70161، في حين بلغت حالات التعافي اليوم 2233، ما يرفع الإجمالي إلى 41236.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 379 حالة، بعد تسجيل15 أخريات.