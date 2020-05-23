تعرف على  7 أنواع من التصاريح عبر تطبيق توكلنا

أوضح تطبيق توكلنا المعتمد من وزارة الصحة أنواع التصاريح والخدمات التي يقدمها، منها تصريح تموين داخل الحي وتصريح عمل.

وأوضح تطبيق توكلنا -عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»- أن هناك 7 أنواع من التصاريح منها تصريح تموين داخل الحي، حيث يمكن الاستفادة منه في فترة السماح بالتجول داخل الحي خلال منع التجول الكلي.

وكذلك تصريح تموين طارئ، ويمكن الاستفادة منه بعد بدء وقت منع التجول في مناطق المنع الكلي والجزئي 4 ساعات في الأسبوع بحد أقصى، وفقًا لتطبيق توكلنا.

ووفقًا للحساب الرسمي لتطبيق توكلنا، فإنه يمكن استخراج تصريح عمل ويصدر عن تصريح عمل ويصدر عن جهات العمل، ويظهر للشخص في التطبيق، وكذلك إصدار تصريح مؤقت لسائق وهو خاص بأصحاب تصاريح العمل.

ويمكن إصدار تصریح موعد طبي ويصدر عن المنشآت الصحية ويظهر لك في التطبيق، وتصريح رياضة المشي، لكنه سيكون متاحًا في وقت لاحق، ويمنح تصريحًا لمدة ساعة واحدة في اليوم ويكون داخل الحي، وفقًا لتطبيق توكلنا.

وأضاف تطبيق توكلنا أنه يمكن إصدار تصريح الحالات الإنسانية، لكنه سيكون متاحًا في وقت لاحق، وهو للتنقل داخل وخارج المدن.

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تطبيق توكلنا يرد على استفسارات المواطنين

وأوضح تطبيق توكلنا -ردًّا على استفسار أحد المغردين حول تطبيق نظام تصاريح بين المدن- أنه عند الحاجة للخروج لحالة إنسانية أو لوفاة أو لظرف عائلي، سواء بين الأحياء أو بين المدن أو بين المناطق أثناء منع التجول يتم تقديم طلب تصريح خروج عبر "تصاريح التنقل "التابع للأمن العامّ.

وردًّا على استفسار أحد المواطنين حول استخراج تصريح له ولسائقه؛ لأنه لا يستطيع قيادة السيارة، أوضح تطبيق توكلنا كل فرد في المركبة عمره 15 سنة وأكثر، يلزم أن يكون لديه حساب وتصريح خروج مستقل وساري المفعول عبر تطبيق توكلنا.

خدمات تطبيق توكلنا

ومن الخدمات التي ستكون متاحة في وقت لاحق العزل المنزلي من خلال الربط بالأساور الذكية بدلًا من العزل في المحاجر الصحية، وعرض مخالفات منع التجول والاعتراض عليها، وطلب سيارة إسعاف، وفقًا لتطبيق توكلنا.

وكذلك التحذير من الاقتراب من المخالطين أو المصابين بكورونا، والكشف الذاتي لمن ظهرت عليه علامات اشتباه إصابة كورونا، والإبلاغ عن حالات کسر التجول والمساعد الافتراضي، وفقًا لتطبيق توكلنا.

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