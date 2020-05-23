أمانة الشرقية: 700 مخالفة و200 إنذار لقائدي مركبات التوصيل بالقطيف

شددت أمانة المنطقة الشرقية، رقابتها على سائقي التطبيقات الإلكترونية وسائقي المطاعم ميدانيًا، بمحافظة القطيف، ومتابعتها لهم بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بالمحافظة، وذلك ضمن حملتها للتأكد من التزامهم باشتراطات الصحة والسلامة، والتفاعل مع الإجراءات الصحية والاحترازية خلال جائحة فيروس كورونا.

وأشارت أمانة الشرقية إلى أن عدد المخالفات التي وجهتها بلدية المحافظة بلغ أكثر من 700 مخالفة و200 إنذار لقائدي مركبات التوصيل عبر التطبيقات الإلكترونية، تنوعت مخالفاتهم ما بين عدم وجود شهادة صحية للسائق، وعدم استخدام الكمامات والقفازات، وعدم وجود معقمات داخل المركبات، وعدم وجود مسافة كافية بين السائق والأكل، ونظافة المركبة.

وأوضحت أمانة المنطقة الشرقية أنّ فرق الرقابة تمركزت في نقاط التفتيش المنتشرة في المناطق التي تنتشر بها المطاعم لعبور عددٍ كبيرٍ من مقدمي خدمات التوصيل المنزلي ومتابعة السائقين، وإحكام الرقابة على المطاعم ومحلات بيع الأغذية وأسواق النفع العام.

وأضافت أنّ الفرق الميدانية المكونة من إدارة صحة البيئة والجهات الأمنية تقف ميدانيًا وقت منع التجول للكشف على جميع سيارات توصيل الأغذية من الشركات أو المطاعم، للتأكد من التزامهم بالتقيد بالمتطلبات الصحية والوقائية من لبس القفازات والكمامات، حرصاً على سلامة المواطنين والمقيمين، وتفعيل جميع وسائل الوقاية لمنع انتقال الأمراض المعدية، ورفع الكفاءة الصحية.

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