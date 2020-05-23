السفير الأمريكي لدى السعودية يهنئ القيادة بعيد الفطر المبارك

أشار إلى العمل معًا لمحاربة فيروس كورونا..
قدّم سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى السعودية جون أبي زيد التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وللشعب السعودي كافة بحلول عيد الفطر المبارك.
وقال السفير أبي زيد: «أتمنى لكم جميعًا عيدًا سعيدًا حتى في هذا الوقت العصيب، بينما نعمل معًا لمحاربة كوفيد 19، عيد مبارك وكل عام وأنتم بخير».
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