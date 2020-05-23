نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي يغادر مطار الرياض

غادر نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي وزير المالية ووزير النفط بالوكالة، علي عبدالأمير علاوي، والوفد المرافق له، الرياض اليوم السبت.

وكان في وداعه في مطار الملك خالد الدولي، كل من: وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، ووزير المالية محمد الجدعان، وسفير جمهورية العراق لدى المملكة الدكتور قحطان طه خلف.

وقام عبدالأمير علاوي، بزيارة للمملكة، حاملًا رسالة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، من رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، ولبحث العلاقات الأخوية والاقتصادية بين الجانبين.

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