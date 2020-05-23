محمد بن مسعود - الدمام - تستمر حتى التاسعة من مساء اليوم أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس في منطقة المدينة المنورة اليوم, تضمنت أمطاراً رعدية, تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية, وتدنيًا في مدى الرؤية.

وبينت أن الحالة التي تشمل محافظتي العيص وينبع, تستمر حتى التاسعة من مساء اليوم. الأرصاد حالة الطقس 23 مايو 2020 - 30 رمضان 1441 05:07 PM Advertisements تستمر حتى التاسعة من مساء اليوم تنبيه لـ"الأرصاد": هطول أمطار رعدية على منطقة المدينة المنورة تنبيه لـ"الأرصاد": هطول أمطار رعدية على منطقة المدينة المنورة أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس في منطقة المدينة المنورة اليوم, تضمنت أمطاراً رعدية, تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية, وتدنيًا في مدى الرؤية.

وبينت أن الحالة التي تشمل محافظتي العيص وينبع, تستمر حتى التاسعة من مساء اليوم. الكلمات المفتاحية ، تنبيه لـ"الأرصاد": هطول أمطار رعدية على منطقة المدينة المنورة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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