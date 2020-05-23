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ارتفعت حصيلة ضحايا حادث طائرة الركاب الباكستانية التي تحطمت أمس بالقرب من مطار كراتشي إلى 97 قتيلاً.
وقال بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني اليوم: الحادث نجا منه شخصان فقط، وفرق الإنقاذ انتشلت 97 جثة من موقع تحطم الطائرة.
من جهة أخرى، أعلن المتحدث باسم شركة الخطوط الجوية الباكستانية عن انتشال مسجل بيانات الرحلة ومسجل الأصوات في قمرة القيادة من مكان تحطم الطائرة في مدينة كراتشي، موضحاً أنه سيتم تسليمهما إلى لجنة التحقيق المعينة بهذا الحادث .
جدير بالذكر أن الطائرة التابعة للخطوط الجوية الباكستانية من طراز "إيرباص إيه - 320" كانت في رحلة داخلية من لاهور إلى كراتشي وعلى متنها 99 شخصًا عندما تحطمت بينما كانت تقوم بثاني محاولة للهبوط.
23 مايو 2020 - 30 رمضان 1441 05:05 PM
فرق الإنقاذ انتشلت عشرات الجثث من موقع التحطم
ارتفعت حصيلة ضحايا حادث طائرة الركاب الباكستانية التي تحطمت أمس بالقرب من مطار كراتشي إلى 97 قتيلاً.
وقال بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني اليوم: الحادث نجا منه شخصان فقط، وفرق الإنقاذ انتشلت 97 جثة من موقع تحطم الطائرة.
من جهة أخرى، أعلن المتحدث باسم شركة الخطوط الجوية الباكستانية عن انتشال مسجل بيانات الرحلة ومسجل الأصوات في قمرة القيادة من مكان تحطم الطائرة في مدينة كراتشي، موضحاً أنه سيتم تسليمهما إلى لجنة التحقيق المعينة بهذا الحادث .
جدير بالذكر أن الطائرة التابعة للخطوط الجوية الباكستانية من طراز "إيرباص إيه - 320" كانت في رحلة داخلية من لاهور إلى كراتشي وعلى متنها 99 شخصًا عندما تحطمت بينما كانت تقوم بثاني محاولة للهبوط.
، ارتفاع حصيلة ضحايا "طائرة باكستان" إلى 97 قتيلاً ،
المصدر : الخليج 365
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