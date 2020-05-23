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أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر عن تسجيل 1732 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، كما تم تسجيل حالتي وفاة بالفيروس لترتفع حالات الوفيات إلى 21 حالة.
وقالت "الصحة" القطرية: إن إجمالي الحالات النشطة الحالية يبلغ 33679 حالة، فيما بلغ عدد المتعافين خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 620 حالة، وإجمالي حالات التعافي 8513.
23 مايو 2020 - 30 رمضان 1441 05:03 PM
لترتفع حالات الوفيات إلى 21قطر: تسجيل 1732 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة
أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر عن تسجيل 1732 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، كما تم تسجيل حالتي وفاة بالفيروس لترتفع حالات الوفيات إلى 21 حالة.
وقالت "الصحة" القطرية: إن إجمالي الحالات النشطة الحالية يبلغ 33679 حالة، فيما بلغ عدد المتعافين خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 620 حالة، وإجمالي حالات التعافي 8513.
، قطر: تسجيل 1732 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة ،
المصدر : الخليج 365
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