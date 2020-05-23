محمد بن مسعود - الدمام - بعد التوقف بسسب فيروس كورونا لأكثر من شهرين قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، السبت، إن منافسات دوري كرة القدم ستعود اعتباراً من الثامن من يونيو المقبل، بعد تعليقها منذ أكثر من شهرين بسبب فيروس كورونا المستجد.

واستأنفت أندية الليجا مطلع الأسبوع الجاري، التمارين الجماعية بمجموعات صغيرة في ظل إجراءات صحية صارمة، تحضيرًا لاحتمال استكمال الموسم المعلق منذ منتصف مارس بسبب "كوفيد-19". 23 مايو 2020 - 30 رمضان 1441 04:42 PM بعد التوقف بسسب فيروس كورونا لأكثر من شهرين Advertisements رئيس الوزراء الإسباني: 8 يونيو موعد منتظر لدوران عجلة الدوري رئيس الوزراء الإسباني: 8 يونيو موعد منتظر لدوران عجلة الدوري قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، السبت، إن منافسات دوري كرة القدم ستعود اعتباراً من الثامن من يونيو المقبل، بعد تعليقها منذ أكثر من شهرين بسبب فيروس كورونا المستجد.

واستأنفت أندية الليجا مطلع الأسبوع الجاري، التمارين الجماعية بمجموعات صغيرة في ظل إجراءات صحية صارمة، تحضيرًا لاحتمال استكمال الموسم المعلق منذ منتصف مارس بسبب "كوفيد-19". الكلمات المفتاحية ، رئيس الوزراء الإسباني: 8 يونيو موعد منتظر لدوران عجلة الدوري ،

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