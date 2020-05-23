محمد بن مسعود - الدمام - توفيت في مستشفى العزل بمعبر رفح أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم السبت، عن أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في القطاع.

المتوفاة المسنة فضيلة محمد أبو ريدة (77 عامًا) من محافظة خان يونس توفيت في مستشفى العزل بمعبر رفح جراء إصابتها بفيروس كورونا، وأضاف أنها من ذوي الأمراض المزمنة. فيروس كورونا الجديد 23 مايو 2020 - 30 رمضان 1441 04:53 PM Advertisements توفيت في مستشفى العزل بمعبر رفح "صحة غزة" تعلن عن أول حالة وفاة بفيروس كورونا بالقطاع "صحة غزة" تعلن عن أول حالة وفاة بفيروس كورونا بالقطاع أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم السبت، عن أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في القطاع.

المتوفاة المسنة فضيلة محمد أبو ريدة (77 عامًا) من محافظة خان يونس توفيت في مستشفى العزل بمعبر رفح جراء إصابتها بفيروس كورونا، وأضاف أنها من ذوي الأمراض المزمنة. الكلمات المفتاحية ، "صحة غزة" تعلن عن أول حالة وفاة بفيروس كورونا بالقطاع ،

المصدر : الخليج 365

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