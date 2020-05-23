، الحكومة اليمنية توافق على المبادرة الأممية لوقف إطلاق النار وتتهم مليشيا الحوثي برفضها ،

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أعلنت الحكومة اليمنية عن موافقتها على المبادرة الأممية لوقف إطلاق النار في البلاد، في وجه جائحة فيروس كورونا المستجد، وحملت مليشيا الحوثيين المدعومة من إيران المسؤولية عن رفضها.
وقال وزير الخارجية محمد عبدالله الحضرمي، اليوم السبت: إن الحكومة واقفت على وقف إطلاق النار، وتشكيل وحدة مشتركة لمواجهة وباء كورونا وفتح الطرق كاملة لاسيما في محافظة تعز، وفتح مطار صنعاء للرحلات الدولية وسداد رواتب جميع الموظفين والإفراج عن جميع الأسرى واستئناف المشاورات، مضيفا أن مليشيا الحوثيين رفضوا المبادرة في المقابل.
واتهم الوزير مليشيا الحوثيين بـ"عدم الرغبة في السلام وعدم الاكتراث بمعاناة اليمنيين"، وناشد المبعوث الأممي ومجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي "كشف من هو المعرقل الحقيقي للسلام أمام العالم وتحميل الحوثيين المسؤولية كاملة".
الحكومة اليمنية توافق على المبادرة الأممية لوقف إطلاق النار وتتهم مليشيا الحوثي برفضهاصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-05-23
أعلنت الحكومة اليمنية عن موافقتها على المبادرة الأممية لوقف إطلاق النار في البلاد، في وجه جائحة فيروس كورونا المستجد، وحملت مليشيا الحوثيين المدعومة من إيران المسؤولية عن رفضها.
وقال وزير الخارجية محمد عبدالله الحضرمي، اليوم السبت: إن الحكومة واقفت على وقف إطلاق النار، وتشكيل وحدة مشتركة لمواجهة وباء كورونا وفتح الطرق كاملة لاسيما في محافظة تعز، وفتح مطار صنعاء للرحلات الدولية وسداد رواتب جميع الموظفين والإفراج عن جميع الأسرى واستئناف المشاورات، مضيفا أن مليشيا الحوثيين رفضوا المبادرة في المقابل.
واتهم الوزير مليشيا الحوثيين بـ"عدم الرغبة في السلام وعدم الاكتراث بمعاناة اليمنيين"، وناشد المبعوث الأممي ومجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي "كشف من هو المعرقل الحقيقي للسلام أمام العالم وتحميل الحوثيين المسؤولية كاملة".
23 مايو 2020 - 30 رمضان 1441
03:31 PM
"الحضرمي": الانقلابيون ليس لديهم الرغبة في السلام ولا يكترثون بمعاناة اليمنيين
أعلنت الحكومة اليمنية عن موافقتها على المبادرة الأممية لوقف إطلاق النار في البلاد، في وجه جائحة فيروس كورونا المستجد، وحملت مليشيا الحوثيين المدعومة من إيران المسؤولية عن رفضها.
وقال وزير الخارجية محمد عبدالله الحضرمي، اليوم السبت: إن الحكومة واقفت على وقف إطلاق النار، وتشكيل وحدة مشتركة لمواجهة وباء كورونا وفتح الطرق كاملة لاسيما في محافظة تعز، وفتح مطار صنعاء للرحلات الدولية وسداد رواتب جميع الموظفين والإفراج عن جميع الأسرى واستئناف المشاورات، مضيفا أن مليشيا الحوثيين رفضوا المبادرة في المقابل.
واتهم الوزير مليشيا الحوثيين بـ"عدم الرغبة في السلام وعدم الاكتراث بمعاناة اليمنيين"، وناشد المبعوث الأممي ومجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي "كشف من هو المعرقل الحقيقي للسلام أمام العالم وتحميل الحوثيين المسؤولية كاملة".
، الحكومة اليمنية توافق على المبادرة الأممية لوقف إطلاق النار وتتهم مليشيا الحوثي برفضها ،
المصدر : الخليج 365
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