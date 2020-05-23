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أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أن اعداد الفحوص المخبرية لكشف فيروس كورونا ستتضاعف في الفترات المقبلة.
وقال: المملكة تختار الوصول إلى الحالات واكتشافها بشكل مبكّر لإعطائها الفرصة المناسبة لنيل الرعاية الصحية المناسبة واتخاذ الإجراءات الاحترازية الوقائية.
وأضاف: عدد الفحوصات اليومية 17.558 والإجمالي بلغ 684.615 فحصاً.
وأردف: لم يتم التوصل إلى علاج أو لقاح لهذا الفيروس، وعلينا التقيد بالسلوكيات الصحية؛ حتى نستطيع تقليل مخاطر انتقاله.
وتابع: لا نريد الخوف الزائد عن الحد، ولا نريد التساهل والتهاون، وعلينا دائماً اتباع السلوكيات الصحية التي تجعلنا في مأمن.
فيروس كورونا الجديد
23 مايو 2020 - 30 رمضان 1441 04:54 PM
"العبدالعالي": التزام السلوكيات الصحية الصحيحة يقلل خطر العدوىفي المملكة.. معدل فحوصات كورونا اليومية 17.558 والإجمالي 684.615
أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أن اعداد الفحوص المخبرية لكشف فيروس كورونا ستتضاعف في الفترات المقبلة.
وقال: المملكة تختار الوصول إلى الحالات واكتشافها بشكل مبكّر لإعطائها الفرصة المناسبة لنيل الرعاية الصحية المناسبة واتخاذ الإجراءات الاحترازية الوقائية.
وأضاف: عدد الفحوصات اليومية 17.558 والإجمالي بلغ 684.615 فحصاً.
وأردف: لم يتم التوصل إلى علاج أو لقاح لهذا الفيروس، وعلينا التقيد بالسلوكيات الصحية؛ حتى نستطيع تقليل مخاطر انتقاله.
وتابع: لا نريد الخوف الزائد عن الحد، ولا نريد التساهل والتهاون، وعلينا دائماً اتباع السلوكيات الصحية التي تجعلنا في مأمن.
، في المملكة.. معدل فحوصات كورونا اليومية 17.558 والإجمالي 684.615 ،
المصدر : الخليج 365
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