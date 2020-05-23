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نشر مركز الفلك الدولي على حسابه في "تويتر"، صورة لهلال عيد الفطر المبارك، تم التقاطها نهار اليوم السبت، وتحديداً عند الساعة الثامنة صباحاً من مدينة أبوظبي، وأشارت إلى أن استطالة القمر بلغت 6.2 درجة.
وأكد المركز أن هذه الصورة لا تعني أن رؤية الهلال يوم أمس الجمعة كانت ممكنة، ولا تعني أن اليوم هو يوم العيد، باعتبار أن موعد العيد يتحدد وفقاً لما تعلنه الجهات الرسمية المعنية.
وكان مدير مركز الفلك الدولي المهندس محمد شوكت عودة قد أكد في بيانٍ نشرته "الخليج 365" أن شهر رمضان هذا العام سيكون ثلاثين يوماً، وأن يوم الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك، مبيناً أن رؤية الهلال الجمعة مستحيلة لغروب القمر قبل الشمس وحدوث الاقتران بعد الغروب.
23 مايو 2020 - 30 رمضان 1441 04:45 PM
أكد أن الصورة لا تعني أن الرؤية كانت ممكنةالتقطها صباح اليوم.. مركز الفلك ينشر صورة نهارية لهلال عيد الفطر
نشر مركز الفلك الدولي على حسابه في "تويتر"، صورة لهلال عيد الفطر المبارك، تم التقاطها نهار اليوم السبت، وتحديداً عند الساعة الثامنة صباحاً من مدينة أبوظبي، وأشارت إلى أن استطالة القمر بلغت 6.2 درجة.
وأكد المركز أن هذه الصورة لا تعني أن رؤية الهلال يوم أمس الجمعة كانت ممكنة، ولا تعني أن اليوم هو يوم العيد، باعتبار أن موعد العيد يتحدد وفقاً لما تعلنه الجهات الرسمية المعنية.
وكان مدير مركز الفلك الدولي المهندس محمد شوكت عودة قد أكد في بيانٍ نشرته "الخليج 365" أن شهر رمضان هذا العام سيكون ثلاثين يوماً، وأن يوم الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك، مبيناً أن رؤية الهلال الجمعة مستحيلة لغروب القمر قبل الشمس وحدوث الاقتران بعد الغروب.
، التقطها صباح اليوم.. مركز الفلك ينشر صورة نهارية لهلال عيد الفطر ،
المصدر : الخليج 365
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