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كشف المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، عن إضافة اسئلة جديدة في اختبار كورونا بعد القيام بعملية تحديث لتكون أكثر دقة.
وقال "العبدالعالي": العدد أصبح أربع أسئلة رئيسة، وبالإمكان خلال دقيقة ونصف تقريباً إنهاء هذا التقييم بالإجابة عن الأسئلة، من خلال خطوات يسيرة للاطمئنان على صحتكم، أو تقديم بعض النصائح والإرشادات أو اتخاذ خطوات صحية إضافية؛ للتأكد من النتائج.
وأضاف: يمكن إجراء اختبار كورونا من خلال تطبيق "موعد" بواسطة تقييم ذاتي الذي ساهم عبر ما يزيد على مليون تقييم، في طمأنة مئات الآلاف في المملكة على صحتهم وإعطائهم المعلومات اللازمة.
وأشار إلى التوصل المبكر إلى مجموعة من المرضى؛ لينالوا الرعاية الصحية اللازمة، ويتمتعوا بأفضل مستوى رعاية قبل أن يتماثلوا للشفاء والعافية في معظم الحالات.
فيروس كورونا الجديد
23 مايو 2020 - 30 رمضان 1441 04:43 PM
من خلال الإجابة عن 4 أسئلة رئيسة لا تستغرق سوى 90 ثانية"العبدالعالي": مليون تقييم في اختبار "كورونا" طمأن مئات آلاف الأشخاص
كشف المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، عن إضافة اسئلة جديدة في اختبار كورونا بعد القيام بعملية تحديث لتكون أكثر دقة.
وقال "العبدالعالي": العدد أصبح أربع أسئلة رئيسة، وبالإمكان خلال دقيقة ونصف تقريباً إنهاء هذا التقييم بالإجابة عن الأسئلة، من خلال خطوات يسيرة للاطمئنان على صحتكم، أو تقديم بعض النصائح والإرشادات أو اتخاذ خطوات صحية إضافية؛ للتأكد من النتائج.
وأضاف: يمكن إجراء اختبار كورونا من خلال تطبيق "موعد" بواسطة تقييم ذاتي الذي ساهم عبر ما يزيد على مليون تقييم، في طمأنة مئات الآلاف في المملكة على صحتهم وإعطائهم المعلومات اللازمة.
وأشار إلى التوصل المبكر إلى مجموعة من المرضى؛ لينالوا الرعاية الصحية اللازمة، ويتمتعوا بأفضل مستوى رعاية قبل أن يتماثلوا للشفاء والعافية في معظم الحالات.
، "العبدالعالي": مليون تقييم في اختبار "كورونا" طمأن مئات آلاف الأشخاص ،
المصدر : الخليج 365
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