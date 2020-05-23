بالفيديو.. المملكة تنهي معاناة 70 أسرة فلسطينية فقدت منازلها في غزة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): قدمت المملكة تعويضات إلى عشرات الأسر الفلسطينية التي فقدت منازلها بشكل كامل جراء الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة. قدمت المملكة تعويضات إلى عشرات الأسر الفلسطينية التي فقدت منازلها بشكل كامل جراء الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة. وتأتي تلك التعويضات تأتي ضمن الدفعة الجديدة من منحة الصندوق السعودي للتنمية عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لإعادة إعمار المنازل. الجدير بالذكر أن تعويضات الدفعة الجديدة من المنحة شملت ما يقرب من 70 أسرة فلسطينية.

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