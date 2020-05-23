بالفيديو.. حكم إخراج زكاة الفطر قبل العيد بـ5 أيام

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): أوضح الشيخ سليمان الماجد، قاضي الاستئناف وعضو مجلس الشورى السابق، حكم إخراج زكاة الفطر قبل العيد بخمسة أيام. أوضح الشيخ سليمان الماجد، قاضي الاستئناف وعضو مجلس الشورى السابق، حكم إخراج زكاة الفطر قبل العيد بخمسة أيام. وكانت إحدى متابعات برنامج يستفتونك المذاع على قناة الرسالة قد تسائلت عن مدى جواز إخراج زكاة الفطر قبل العيد بخمسة أيام. وأجاب الشيخ بأنه يجوز اخراج زكاة الفطر قبل العيد بخمسة أيام في ظل الفترة الحالية التى تشهد تفشي فيروس كورونا الجديد.

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