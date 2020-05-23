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شكرا لمتابعة خبر عن صورة عفوية للأمير سلطان وهو يراقب عرضًا جويًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):كشفت صورة عفوية، عن الأمير سلطان بن عبد العزيز - رحمه الله - وهو ممسك بعقاله حتى لا يسقط ويراقب العرض الجوي لسلاح الطيران السعودي بالاشتراك مع الطيران الأمريكي.
وكان ذلك في سماء مدينة جدة، في شهر صفر لعام ١٣٨٣ هجريًا الموافق يوليو عام ١٩٦٣ ميلاديًا.
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