شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أسواق المملكة تسجل حركة متوسطة قبيل تطبيقِ حظر التجول الكلي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

سجلت أسواق والمراكز التجارية المملكة حركة متوسطة قبيل تطبيقِ حظر التجول الكلي.

ولم تشهد الأسواق والمراكز ازدحاما من قبل المتسوقين، كما سجلت وفرة في مختلف المنتجات.

كما شهدت المراكز التجارية والاسواق التزاما من قبل المتسوقين بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، والتى من أبرزها ارتداء الكمامات والقفازات.

الجدير بالذكر أن منع التجول الكلي سيستمر إلى نهاية اليوم الرابع من أيام العيد.