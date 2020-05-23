شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. «المطلق» يوضح وقت بدء التكبير في ليلة العيد والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضح عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ الدكتور عبدالله المطلق، اليوم السبت، وقت بدء التكبير في ليلة العيد.
وقال الشيخ عبدالله المطلق، خلال برنامج فتاوى على القناة السعودية، أنه: " يبدأ التكبير بإعلان أن غدا العيد أو بنهاية رمضان ثلاثين يوما " .
وأضاف " المطلق " : " إذا انتهى رمضان 30 يوما وغابت الشمس بدأ التكبير، وإذا كان رمضان 29 يوما يبدأ التكبير منذ أن يعلن الخبر " .
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