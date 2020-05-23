شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة»: تسجيل 2442 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم السبت، عن تسجيل 2442 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، عن تفصيل الحالات الجديدة في المملكة؛ حيث الجنس:21 % إناث، ذكور 79 %؛ فيما العمر: 10 % أطفال، 86 %، بالغون، 4 % كبار السن، أما الجنسية: 35 % مواطنون، جنسيات أخرى 65 %.

وأوضح متحدث وزارة الصحة، أن إجمالي الحالات التراكمي 70,161؛ فيما إجمالي الحالات النشطة 28,546 منها 339 حرجة، بينما إجمالي حالات التعافي 41,236، وإجمالي حالات الوفاة 379 حالة؛ حيث تم تسجيل 2233 حالة تعافي جديدة.