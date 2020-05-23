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هطول أمطار رعدية ورياح نشطة على حائل

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الرياض - علي القحطاني - حائل (صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم السبت، إنذارًا مبكرًا يفيد بوجود أمطار رعدية ونشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية الأفقية على منطقة حائل.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن الحالة تشمل السليمي، الغزالة، حائل؛ فيما تبدأ من الساعة 15:55 عصرًا وتنتهي في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم.

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