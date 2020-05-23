شكرا لمتابعة خبر عن بفيديو إبداعي .."الحرس الوطني": حتما سنكون بخير بحفظ الله ثم بوطننا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد السعران (صدى): بثت وزارة الحرس الوطني فيديو إبداعي تضمن رسالة إنسانية جميلة بمشاركتهم رجال الأمن فرحة عيد الفطر المبارك ، نظير أدوارهم العظيمة طوال شهر رمضان المبارك .. فهم "أشاوس" في الحرب ، و"رفقاء" في السلم. بثت وزارة الحرس الوطني فيديو إبداعي تضمن رسالة إنسانية جميلة بمشاركتهم رجال الأمن فرحة عيد الفطر المبارك ، نظير أدوارهم العظيمة طوال شهر رمضان المبارك .. فهم "أشاوس" في الحرب ، و"رفقاء" في السلم. وغرد حساب الوزارة في الفيديو المرفق بقوله : بحفظ الله ، ثم بوطننا الذي بذل الغالي والنفيس من أجل سلامتنا ..حتماً سنكون بخير ..وكل عام وأنتم بصحة وأمان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بفيديو إبداعي .."الحرس الوطني": حتما سنكون بخير بحفظ الله ثم بوطننا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.