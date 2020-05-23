شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق يرصد صورة نهارية لهلال شهر شوال والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):نشر الدكتور خالد الزعاق، عضو الأتحاد العربي لعلوم الفضاء، صورة نهارية لهلال شهر شوال.
وأوضح، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر، أنه تم رصد الهلال عبر تقنية الأشعة تحت الحمراء.
الجدير بالذكر أن يوم غد، الأحد، سيكون أول أيام عيد الفطر المبارك، غرة شوال للعام الجارى ١٤٤١هـ.
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