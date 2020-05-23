شكرا لمتابعة خبر عن تغريدة غريبة لـ «تركي آل الشيخ» تثير قلق متابعيه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): غرد رئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ، بتغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر. غرد رئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ، بتغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر. وكتب آل الشيخ على حسابه : ” في العارض ولدت وفي العود ودي انتهي”، الأمر الذى أثار قلق متابعيه. وتفاعل عدد كبير من متابعي آل الشيخ مع التغريدة، وعلق الكثيرين عليها متمنين له دوام الصحة والعافية.

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