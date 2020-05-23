شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. جولات رقابية على منافذ بيع زكاة الفطر ومستلزمات العيد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

شنت الفرق الرقابية لوزارة التجارة جولات رقابية على منافذ بيع زكاة الفطر، ومحلات الملابس ومستلزمات العيد، ومحلات بيع الحلويات والهدايا، ومتاجر الذهب والمجوهرات، مع قرب حلول عيد الفطر المبارك.

وتمكنت الفرق الرقابية، من ضبط 518 مخالفة بمنطقة مكة المكرمة، و423 مخالفة بمنطقة الرياض، و272 مخالفة بالشرقية، و133 مخالفة بالمدينة المنورة، و108 مخالفات بمنطقة جازان، و82 مخالفة بمنطقة حائل، و77 مخالفة بمنطقة الباحة، و59 مخالفة بمنطقة الجوف.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى ضبط 43 مخالفة بمنطقة تبوك، و28 مخالفة بمنطقة الحدود الشمالية، و27 مخالفة بمنطقة نجران، و22 مخالفة بمنطقة عسير، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين؛ فيما هناك وفرة في السلع الأساسية والمنتجات الاستهلاكية وبدائلها، خصوصا السلع والمنتجات التي يقبل على شرائها المستهلكون بمناسبة عيد الفطر.

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