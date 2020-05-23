شكرا لمتابعة خبر عن إيداع 1.6 مليون ريال في حسابات المواطنين العاملين في خدمة توصيل الطلبات والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أعلن صنددوق تنمية الموارد البشرية " هدف " اليوم السبت إيداع مبلغ 1.6 مليون ريال في حسابات المواطنين والمواطنات العاملين في خدمة توصيل الطلبات من خلال التطبيقات .
ويمثل مبلغ الدعم الدفعة الأولى من دعم المبادرة عن شهر ابريل ، كما يجرى استكمال متطلبات صرف الدعم لعدد آخر من المستفيدين والمستفيدات من المبادرة لشهر ابريل وسيتم الإنتهاء من إجراءات الصرف خلال الأيام المقبلة .
ويقدم البرنامج دعماً مالياً لقائدي مركبات توصيل الطلبات السعوديين، يصل إلى 3000 ريال شهريًا، لمدة شهرين .
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