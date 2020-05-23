السعودية تؤكد دعم العراق في التصدي للإرهاب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، دعم المملكة لجهود العراق في التصدي للإرهاب.



جاء ذلك خلال استقباله، علي عبد الأمير علاوي نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي وزير المالية ووزير النفط بالوكالة، الذي يزور المملكة، حاملاً رسالة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، من رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وأكد وزير الخارجية السعودي، حرص الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وحكومة المملكة على وحدة الشعب العراقي.

وأكد الحرص على أهمية التعاون مع الحكومة العراقية الجديدة لتحقيق المصالح المشتركة وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، بما يصب في تحقيق الأمن والاستقرار للمنطقة.

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ولفت إلى أن السعودية تحترم سيادة العراق ووحدة أراضيه بعيداً عن التدخلات الأجنبية، مؤكدا أهمية مجلس التنسيق السعودي العراقي الذي أنشئ بتوجيهات من قيادة المملكة كآلية لتطوير العلاقات بين البلدين إلى آفاق أرحب والتعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والتجارية والاستثمارية.





وكشف عن صدور توجيهات من القيادة السعودية بعودة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى العراق لمزاولة عمله في أقرب وقت وذلك لترجمة رغبة المملكة في تعزيز العلاقات بين البلدين.

وقدم التهنئة بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الكاظمي ونيلها الثقة من البرلمان العراقي.