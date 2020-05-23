الزمالك يبدأ حملة "نادي القرن" باللافتات.. والكاف يرد

واصل نادي الزمالك المصري حملة التصعيد في أزمة لقب نادي القرن الأفريقي، والتي يعمل من خلالها على الحصول على اللقب، بدلا من غريمه التقليدي الأهلي.

الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أعلن، في ديسمبر/كانون الأول من عام 2000 تتويج الأهلي بلقب نادي القرن الـ20 في قارة أفريقيا، قبل أن يتسلم صالح سليم، رئيس النادي الأسبق، الجائزة في مايو/آيار عام 2001.

ومنذ ذلك الحين، ظهرت العديد من الاعتراضات من قبل جماهير ومجالس إدارات نادي الزمالك على منح الأهلي لقب نادي القرن، بداعي أن النادي الأبيض كان الأكثر حصولا على الألقاب قبل بداية القرن الجديد بـ9 بطولات، مقابل 7 للأهلي.

قرار أبيض

آخر تلك الاعتراضات كانت من قبل مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، الذي أثار القضية من جديد في الأيام الأخيرة، بعدما أكد أنه سيعيد فتح ملف نادي القرن خلال الفترة المقبلة.

رئيس الزمالك أكد أنه سيلجأ إلى المحكمة الرياضية، ولم يستبعد اللجوء إلى القضاء خلال الفترة المقبلة، من أجل الحصول على اللقب.





وكلف مرتضى منصور كلا من أحمد جلال إبراهيم، نائب رئيس النادي، وهاني زادة وإسماعيل يوسف وأحمد مرتضى، أعضاء مجلس الإدارة، بجمع كل الملفات المتعلقة بالقضية خلال الفترة المقبلة، بما في ذلك نتائج الفريق في القرن الماضي، وعدد البطولات التي حصل عليها مقارنة بألقاب الأهلي.

رئيس الزمالك قرر أيضا الاستعانة ببعض خبراء اللوائح داخل مصر وخارجها، لدعم الملف الذي يعده للحصول على لقب نادي القرن في الفترة المقبلة.

حرب اللافتات

وفي إطار السعي نحو الحصول على اللقب الأفريقي، بدأ الزمالك في وضع مجموعة من اللافتات التي تؤكد أحقيته في اللقب حول سور النادي.

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وجاء ذلك بعد ساعات قليلة من الحفل الذي أقامته قناة الأهلي، مساء الأربعاء، للاحتفاء بمرور 20 عاما على ذكرى تتويجه باللقب.





وكتب مسؤولو النادي الأبيض على اللافتات: " الزمالك نادي القرن الحقيقي بالبطولات والإنجازات وليس بالمحسوبية والمجاملات".

الكاف يرد

اللافتة التي حملت شعار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وهو ما دفع "الكاف" للتأكيد على معاقبة النادي الأبيض بسبب هذا التصرف.

ونقلت تقارير إعلامية مصرية عن مصادر بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم نيته معاقبة الزمالك بسبب استخدام شعار "الكاف"، باعتباره علامة تجارية مسجلة.

وأوضح "الكاف" أن الأمر سيكون له شقان، أحدهما قضائي، والآخر يتمثل في توقيع عقوبة مالية على الزمالك، باعتباره تابعا للاتحاد القاري.

الحساب الرسمي لـ"الكاف" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" رد على الزمالك بشكل غير مباشر أيضا، وذلك من خلال نشر مقطع فيديو للاحتفال بمرور 20 عاما على تتويج الأهلي بلقب نادي القرن الأفريقي.





مقطع الفيديو اشتمل على بعض الأهداف المهمة التي سجلها لاعبو الفريق الأحمر في البطولات الأفريقية، وكذلك بعض المشاهد من مراسم التتويج.

واختتم الفيديو بلقطات من تسلم صالح سليم، الرئيس الأسبق للأهلي، جائزة نادي القرن في الحفل الذي أقامه "الكاف" عام 2001.