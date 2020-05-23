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سجّلت السلطات الصحية في النرويج اليوم ارتفاعًا في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 8332 حالة.
وذكر المعهد النرويجي للصحة العامة في بيان أنه لم يسجّل أي وفيات جديدة جراء الإصابات بالجائحة، ليستقر عدد الوفيات عند 235 وفاة، فيما سُجلت 23 إصابة جديدة بالفيروس.
فيروس كورونا الجديد
23 مايو 2020 - 30 رمضان 1441 03:24 PM
ارتفاع عدد الحالات إلى 8332النرويج: 23 إصابة جديدة بكورونا
سجّلت السلطات الصحية في النرويج اليوم ارتفاعًا في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 8332 حالة.
وذكر المعهد النرويجي للصحة العامة في بيان أنه لم يسجّل أي وفيات جديدة جراء الإصابات بالجائحة، ليستقر عدد الوفيات عند 235 وفاة، فيما سُجلت 23 إصابة جديدة بالفيروس.
، النرويج: 23 إصابة جديدة بكورونا ،
المصدر : الخليج 365
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