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أفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية بأن الولايات المتحدة سجلت أمس لليوم الثاني على التوالي،1277 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد، مع رصد انخفاض في الإصابات اليومية.
وأكدت الجامعة التي أطلقت مشروعاً خاصاً بمتابعة تفشي الفيروس المعروف بـ"كوفيد-19" في العالم اليوم السبت، أن حصيلة ضحايا الوباء في الولايات المتحدة ارتفعت خلال يوم أمس الجمعة 22 مايو بـ1277 وفاة جديدة (مقابل 1263 وفاة الخميس).
وسجلت الجامعة خلال يوم أمس 23790 إصابة جديدة بكورونا (مقابل 25294 إصابة في اليوم السابق).
فيروس كورونا الجديد
23 مايو 2020 - 30 رمضان 1441 03:09 PM
خلال الأربع والعشرين ساعة الماضيةالولايات المتحدة: 1277 وفاة جديدة و23790 إصابة
أفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية بأن الولايات المتحدة سجلت أمس لليوم الثاني على التوالي،1277 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد، مع رصد انخفاض في الإصابات اليومية.
وأكدت الجامعة التي أطلقت مشروعاً خاصاً بمتابعة تفشي الفيروس المعروف بـ"كوفيد-19" في العالم اليوم السبت، أن حصيلة ضحايا الوباء في الولايات المتحدة ارتفعت خلال يوم أمس الجمعة 22 مايو بـ1277 وفاة جديدة (مقابل 1263 وفاة الخميس).
وسجلت الجامعة خلال يوم أمس 23790 إصابة جديدة بكورونا (مقابل 25294 إصابة في اليوم السابق).
، الولايات المتحدة: 1277 وفاة جديدة و23790 إصابة ،
المصدر : الخليج 365
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