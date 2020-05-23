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بثّت وزارة الحرس الوطني فيديو إبداعيًا تضمن رسالة إنسانية جميلة تمثلت في مشاركة رجال الأمن فرحة عيد الفطر المبارك، تقديرًا لأدوارهم العظيمة طوال شهر رمضان المبارك، انطلاقًًا من كونهم "الأشاوس" في الحرب ، و"الرفقاء" في السلم.
وغرد حساب الوزارة في الفيديو المرفق بقوله: بحفظ الله، ثم بوطننا الذي بذل الغالي والنفيس من أجل سلامتنا .. حتماً سنكون بخير .. كل عام وأنتم بصحة وأمان.— وزارة الحرس الوطني (@sanggovsa)
بحفظ الله ..— وزارة الحرس الوطني (@sanggovsa) May 23, 2020
ثم بوطننا الذي بذل الغالي والنفيس من أجل سلامتنا ..
حتماً #سنكون_بخير ،،
وكل عام وأنتم بصحة وأمان،،#وزارة_الحرس_الوطني pic.twitter.com/q755W2VEII
الحرس الوطني
23 مايو 2020 - 30 رمضان 1441 02:52 PM
بثت المقطع تقديرًا لدور رجال الأمن طوال شهر رمضانبالفيديو .."الحرس الوطني": سنكون بخير بحفظ الله ثم بوطننا
بثّت وزارة الحرس الوطني فيديو إبداعيًا تضمن رسالة إنسانية جميلة تمثلت في مشاركة رجال الأمن فرحة عيد الفطر المبارك، تقديرًا لأدوارهم العظيمة طوال شهر رمضان المبارك، انطلاقًًا من كونهم "الأشاوس" في الحرب ، و"الرفقاء" في السلم.
وغرد حساب الوزارة في الفيديو المرفق بقوله: بحفظ الله، ثم بوطننا الذي بذل الغالي والنفيس من أجل سلامتنا .. حتماً سنكون بخير .. كل عام وأنتم بصحة وأمان.— وزارة الحرس الوطني (@sanggovsa)
بحفظ الله ..— وزارة الحرس الوطني (@sanggovsa) May 23, 2020
ثم بوطننا الذي بذل الغالي والنفيس من أجل سلامتنا ..
حتماً #سنكون_بخير ،،
وكل عام وأنتم بصحة وأمان،،#وزارة_الحرس_الوطني pic.twitter.com/q755W2VEII
، بالفيديو .."الحرس الوطني": سنكون بخير بحفظ الله ثم بوطننا ،
المصدر : الخليج 365
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