، جنوب أفريقيا: إصابات كورونا المؤكدة تتجاوز 20 ألفاً ،

محمد بن مسعود - الدمام - سجلت 988 حالة مؤكدة خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلن وزير الصحة الجنوب أفريقي زويلي مكيزي ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في بلاده إلى 20125 حالة.

وأوضح في بيان له اليوم أن جنوب افريقيا سجلت 988 حالة مؤكدة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما وصلت حالات الوفاة إلى 397، وذلك بزيادة 28 حالة وفاة عن اليوم الذي يسبقه.

وأشار إلى أن إجمالي عدد المتعافين بلغ حتى الآن 10104 أشخاص.

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