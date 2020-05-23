السعودية اليوم / أمانة منطقة جازان تنفذ 1080 جولة رقابية بأحد المسارحة في رمضان



أحد المسارحة 30 رمضان 1441 هـ الموافق 23 مايو 2020 م واس

نفّذت أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدية محافظة أحد المسارحة 1080 جولة تفتيشية ورقابية خلال شهر رمضان المبارك شملت عددًا من المنشآت الغذائية والمراكز التجارية والمسلخ وسوق السمك والخضروات، وذلك ضمن الحملة الرقابة التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية للتأكد من سلامة المواد الغذائية.

وأوضح رئيس البلدية الدكتور سالم بن علي آل منيف، أهمية المتابعة الدائمة والجولات الرقابية لكل ما يقدم للمستهلك ، من خلال التأكد من سلامة المواد الغذائية ومدى صلاحيتها للاستهلاك ، ومتابعة آلية تخزينها وتقديمها بشكل صحي يقلل من الأضرار الناتجة عن تناول بعض المنتجات، مشيراً إلى أنه تم تطبيق الغرامة اللازمة بحق المخالفات المضبوطة بموجب لائحة المخالفات المعتمدة فور ضبط المخالفة.

وبين أنه تم خلال تلك الجولات إغلاق 32 محلاً تجارياً مخالفاً للاشتراطات والتعليمات، ومصادرة 2050 كيلو جراماً من الأسماك والخضار ورقائق السمبوسة مجهولة المصدر، مفيداً أن بلدية أحد المسارحة أصدرت خلال هذه الفترة 42 رخصة عبر الأنظمة الإلكترونية عن بعد ، وقامت برفع 9720 طناً من المخلفات والنفايات، وصادرت 3040 لتراً من المطهرات والمبيدات.

وأهاب رئيس بلدية صامطة بجميع المواطنين والمقيمين بالتعاون مع الإدارات الخدمية في جهاز البلدية ، والإبلاغ عن أي مخالفات صحية أو نظامية، من خلال الاتصال على رقم الطوارئ 940 على مدار الساعة.

وأكد أن البلدية مستمرة في تنفيذ الجولات التفتيشية من خلال مراقبي البلدية لمراقبة عمل المحلات التجارية المعنية بتصنيع المواد الغذائية وبيعها لضمان الصحة العامة على مدار العام.

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14:13ت م

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