السعودية اليوم / إنجازات عمادة شؤون الطلاب بجامعة شقراء أثناء جائحة كورونا



شقراء 30 رمضان 1441 هـ الموافق 23 مايو 2020 م واس

استطاعت عمادة شؤون الطلاب بعد - قرار تعليق الدراسة بسبب جائحة

وأوضح عميد شؤون الطلاب المكلف الدكتور محمد بن علي المرشدي أن هذه المبادرة تكونت من أربعة مسارات هي: التدريب الإلكتروني والمحاضرات التوعوية والجلسات الإرشادية والمسابقات الطلابية، حيث قُدم عشر دورات استفاد منها نحو 1400 طالب وطالبة، وثماني جلسات إرشادية استفاد منها 98 طالباً وطالبة، إضافة إلى محاضرات توعوية استفاد منها قرابة 300 طالب وطالبة.

كما قدم أربع مسابقات ثقافية واجتماعية ورياضية استفاد منها قرابة 800 طالب وطالبة، وبلغ إجمالي الطلاب والطالبات المستفيدين من هذه المبادرة ما يزيد على 2500 طالب وطالبة.

وتقدم الدكتور المرشدي بالشكر والتقدير لمعالي مدير جامعة شقراء الدكتور عوض بن خزيم الأسمري على دعمه لعمادة شؤون الطلاب ورعايته جميع برامجها، وكذلك شكره وتقديره لوكالة الشؤون التعليمية على دعمها المتواصل وتذليل التحديات التي تواجه العمادة.

// انتهى //

14:10ت م

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شقراء 30 رمضان 1441 هـ الموافق 23 مايو 2020 م واساستطاعت عمادة شؤون الطلاب بعد - قرار تعليق الدراسة بسبب جائحة كورونا - الوصول إلى طلابها وهم في منازلهم، وذلك من خلال إقامة مبادرة "المخيم الإلكتروني الأول"، الذي أُقيم ولأول مرة على مستوى الجامعة، لتحقيق رسالته وهي "الاستمرار في تقديم الأنشطة الطلابية من خلال طرق حديثة ومبتكرة باستخدام وسائل التواصل والاتصال والتقنية الحديثة، وذلك لتخفيف الآثار المترتبة على طلاب وطالبات الجامعة بسبب جائحة كورونا"، من خلال تقديم أنشطة وفعاليات ومسابقات ومحاضرات ودورات تصل لهم وهم في منازلهم وتشغل أوقات فراغهم.وأوضح عميد شؤون الطلاب المكلف الدكتور محمد بن علي المرشدي أن هذه المبادرة تكونت من أربعة مسارات هي: التدريب الإلكتروني والمحاضرات التوعوية والجلسات الإرشادية والمسابقات الطلابية، حيث قُدم عشر دورات استفاد منها نحو 1400 طالب وطالبة، وثماني جلسات إرشادية استفاد منها 98 طالباً وطالبة، إضافة إلى محاضرات توعوية استفاد منها قرابة 300 طالب وطالبة.كما قدم أربع مسابقات ثقافية واجتماعية ورياضية استفاد منها قرابة 800 طالب وطالبة، وبلغ إجمالي الطلاب والطالبات المستفيدين من هذه المبادرة ما يزيد على 2500 طالب وطالبة.وتقدم الدكتور المرشدي بالشكر والتقدير لمعالي مدير جامعة شقراء الدكتور عوض بن خزيم الأسمري على دعمه لعمادة شؤون الطلاب ورعايته جميع برامجها، وكذلك شكره وتقديره لوكالة الشؤون التعليمية على دعمها المتواصل وتذليل التحديات التي تواجه العمادة.// انتهى //14:10ت م0065

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