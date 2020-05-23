السعودية اليوم / ارتفاع وفيات كورونا في سويسرا إلى 1641



جنيف 30 رمضان 1441 هـ الموافق 23 مايو 2020 م واس

أعلنت السلطات الصحية السويسرية اليوم ارتفاع عدد الوفيات بفيروس

وأوضحت وزارة الدولة للشؤون الصحية في بيان أن نسبة الإصابات مقارنة مع عدد السكان بلغت 358 إصابة لكل 100 الف نسمة وذلك بعد تسجيل 18 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرةً إلى إجراء أكثر من 367 ألف اختبار تشخيصي على من ظهرت عليهم أعراض المرض منذ نهاية فبراير الماضي ونسبة المصابين من بينهم تصل إلى 10 في المئة.

// انتهى //

14:06ت م

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جنيف 30 رمضان 1441 هـ الموافق 23 مايو 2020 م واسأعلنت السلطات الصحية السويسرية اليوم ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) إلى 1641 حالة، فيما زاد عدد المصابين إلى 30725 إصابة.وأوضحت وزارة الدولة للشؤون الصحية في بيان أن نسبة الإصابات مقارنة مع عدد السكان بلغت 358 إصابة لكل 100 الف نسمة وذلك بعد تسجيل 18 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرةً إلى إجراء أكثر من 367 ألف اختبار تشخيصي على من ظهرت عليهم أعراض المرض منذ نهاية فبراير الماضي ونسبة المصابين من بينهم تصل إلى 10 في المئة.// انتهى //14:06ت م0064

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